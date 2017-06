Jongens aangehouden voor brandstichting in Lieren

LIEREN - In Lieren heeft de politie maandagochtend twee 13-jarige jongens aangehouden wegens brandstichting. De twee worden er van verdacht een brand bij een schoolgebouw aan Het Oude Veen in Lieren te hebben veroorzaakt.

De brand werd omstreeks 09.00 uur bij de brandweer gemeld. Bij de komst van de politie was er geen sprake van een uitslaande brand maar er was wel een flinke rookontwikkeling aan de buitenzijde van het gebouw. De beide jongens waren in de nabijheid en meldden zich bij de agenten. Ze vertelden dat zij er mee te maken hadden en vergeefs geprobeerd hadden het vuur te blussen. Daarop werden beiden aangehouden. De brandweer heeft het vuur geblust.