Zomerexpositie Dorpskerk

RHEDEN – Op zaterdagmiddag 10 juni om 16.00 uur wordt de tentoonstelling van Saskia Weishut-Snapper uit Amsterdamin de Dorpskerk van Rheden geopend. Zij exposeert daar gedurende deze zomer haar Peintisseries.

De opening, die normaal gesproken veelal tezamen valt met het schaapscheerdersfeest, wordt, aangezien Saskia tezelfdertijd een expositie heeft in New York, deze keer de zaterdag ervoor gehouden. Bij de opening laat organist Piet Cnossen improvisaties op de orgels horen, geïnspireerd door de geëxposeerde textiele werken.

Saskia noemt haar werken Peintisseries: een samensmelting van de woorden peinture,

schilderij en tapisserie, borduur/textiel werk. Ze schildert met textiel en ze textielt als een schilder. Sinds 1976 zijn haar kunstwerken te zien geweest in Duitsland, Engeland, Italië, Griekenland, Amerika en Japan. En in Nederland natuurlijk.

Saskia Weishut-Snapper heeft haar scheppend vermogen niet van vreemden.

Haar beide ouders waren kunstenaars in Bergen NH. Vader Rein Snapper was schilder,

tekenaar en graficus. Moeder Mies Bloch illustreerde kinderboeken en tekende talrijke portretten en werd vooral bekend door haar kruissteekpatronen. Door de Margriet werden eertijds 150.000 van het Mies Bloch Kruissteekboek uitgegeven.

De tentoonstelling is tot 10 september te bekijken tijdens de zaterdagse openstelling van 11.00 tot 16.00 uur. De kerk kan worden bezichtigd en de orgels worden bespeeld. De toegang is vrij.

