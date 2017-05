Dura Vermeer krijgt opdracht opknappen Verhuellweg

DOESBURG - De opdracht voor het opknappen van de Verhuellweg in Doesburg, is aan Dura Vermeer uit Den Bosch verleend. Dit heeft het college van B en W van Doesburg onlangs besloten. De klus omvat de weg voor Rotra en Ubbink.

Dura Vermeer heeft na een openbare aanbesteding de beste inschrijving voor deze opdracht gedaan. Dat wil zeggen dat zij de beste kwaliteit leveren voor de meest gunstige prijs en dus de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

Wethouder Ellen Mulder is erg tevreden over de keuze voor Dura Vermeer. “Wij zijn ervan overtuigd in Dura Vermeer een uitstekende partner te hebben gevonden voor deze opdracht. Zij leveren goede kwaliteit voor de beste prijs. Dura Vermeer zorgt er ook voor dat eventuele overlast voor aanwonenden en de aanliggende bedrijven tot een minimum beperkt wordt.” Naar verwachting starten de werkzaamheden in juni en zullen begin oktober worden opgeleverd. In oktober worden ten slotte de groenwerkzaamheden nog uitgevoerd.