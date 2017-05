DOESBURG - Van 12 mei tot en met 11 augustus doen de Doesburgse ondernemers de rode loper voor de bezoekers van de stad uit. Iedere vrijdagavond is er dan koopavond. Zij heten iedereen van harte welkom in de gezellige kern van de Hanzestad. 95 Procent van de winkeliers heeft een sticker mogen ontvangen van de Stichting Gehandicaptenraad Doesburg. Zij zijn dus bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Daarnaast is het parkeren op koopavonden na 18.00 uur gratis.