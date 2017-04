Historie ligt op tafel

VELP - "Ik zag hoe het werkte en dacht: waaauw!" wethouder Nicole Olland stak haar enthousiasme voor het historisch tafelkleed niet onder stoelen of banken tijdens de presentatie van het project in Oosterwolde in Velp. Ook de heer Jansen, die het tafelkleed samen met de wethouder in werking stelde, is enthousiast, niet in het minst vanwege de mooie techniek die er aan ten grondslag ligt.

Het historisch tafelkleed is een tafelkleed waarop de Google Maps plattegrond van Rheden is afgebeeld. Met behulp van een speciaal geprepareerde iPad kunnen verhalen met foto’s van plekken in de gemeente Rheden worden opgeroepen. Deze verhalen zijn eerder verzameld voor het verhalenproject Geschiedenis in Verhalen. Voor ieder dorp in de gemeente is een set beschikbaar bestaande uit een kleed, een iPad en een verhalenboek.

Zorginstellingen en dorpshuizen kunnen de set gebruiken, maar ook de bibliotheek of inwoners van een wijk of straat die een keer een verhalenmiddag willen organiseren. Per dorp gaat de gemeente op zoek naar een partij die de set wil beheren en uitlenen. Dat kan bijvoorbeeld een zorginstelling zijn of een dorpshuis of de bibliotheek. Het historisch tafelkleed is in opdracht van de gemeente Rheden ontwikkeld met financiële steun van de provincie Gelderland, de Dullertstichting en de gemeente Rheden.

Foto:

De heer Jansen en wethouder Olland bekijken op de iPad de geschiedenis van één van plekken die te zien zijn op het historisch tafelkleed. - foto: Wencel Maresch