Als vanouds lachen, maar op nieuw podium

BRUMMEN - Jarenlang speelden ze hun stukken op de bühne van Spoorzicht in Eerbeek. Na het sluiten en afbreken van die zaal, moest toneelvereniging KDO noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie voor hun uitvoeringen. Dat nieuwe podium vonden ze in Brummen, in de grote zaal van Concordia.

Zaterdag speelden ze daar 'Markus, de waterman'. En het was als vanouds, want KDO heeft een geweldige reputatie als het gaat om het brengen van blijspelen en kluchten. Ook dit keer waren het stuk van Dick van Maasland en de rolverdeling door KDO weer goed op elkaar afgestemd en de gulle lach rolde dan ook met regelmaat door de zaal van Concordia. Op de nieuwe locatie na, bleef dan ook alles bij KDO gelukkig alles bij het oude. - foto: Han Uenk