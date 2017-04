Het laatste verzet

DIEREN - "Het lijkt of het huis zich nog verzet. Alsof het heeft besloten nog één nachtje te blijven staan", zegt Jan Veldhof. Hij is de zoon van de familie die zich tot aan de Raad van Staten heeft verzet tegen de aankoop, onteigening en sloop van hun woning in het stationsgebied van Dieren. Hij maakt nog een paar laatste foto's van het huis waar hij opgroeide.

De protesten van de familie Veldhof hebben er ieder geval toe geleid dat de plannen voor de bouw van een parkeer garage op die plek flink is vertraagd. Het bejaarde echtpaar werd daarmee een symbool voor de tegenstanders van de plannen rondom de Traverse en de stationsomgeving.

Het bestemmingsplan voor het herontwikkelen van het stationsgebied in Dieren werd in december 2014 onherroepelijk. Sindsdien probeerde de gemeente de laatste woning aan te kopen en dat lukt uiteindelijk pas in januari van dit jaar.

Het ziet er naar uit dat de gemeente Rheden medio juli kan starten met de bouw van de parkeergarage in het stationsgebied in Dieren. Op donderdag 6 april werd daarvoor eindelijk, jaren later dan voorzien en gehoopt, de laatste woning afgebroken. - foto: Wencel Maresch