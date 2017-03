Idol Bram: “Ik wil mensen vrolijk maken met mijn muziek”

DIEREN – “Het lijkt wel of er een bom is ontploft.” Bram Boender uit Dieren heeft zoveel reacties gehad op zijn auditie voor televisieprogramma Idols, dat hij er beduusd van is. “Ik wordt overal herkend, tot in de supermarkt aan toe. Maar ach, ik kan er wel aan wennen”, zegt hij met een grote lach.



Al van kinds af aan is Bram met muziek bezig. Zingen, liedjes schrijven en zichzelf begeleiden op piano of gitaar. Na de middelbare school ging hij zelfs naar de MBO Artiestenopleiding in Arnhem, die hij met succes afrondde. Maar de stap naar een talentenjacht heeft Bram nooit gezet. “Vrienden zeggen misschien al wel een jaar of vier, vijf dat ik me moet inschrijven, maar ik heb dat nooit aangedurfd. Tot een vriend van me het gewoon deed. Toen moest ik wel.”

Een goede actie, bleek wel, want de eerste auditieronde van Idols, die op 1 februari werd uitgezonden, kwam Bram met vlag en wimpel door. “Ik stond zo te trillen op mijn benen van de zenuwen, dat ik maar om een kruk vroeg”, kijkt Bram lachend terug. “Zo kon ik me op mijn nummer concentreren en dacht ik niet de hele tijd aan die zenuwen.” De uitvoering van een ballad van Matt Simons maakte veel indruk op de jury, die unaniem lovend was over Bram en zijn auditie. Jamai, zelf winnaar van de eerste editie van Idols, zei: “Ik voorspel dat jij heel ver gaat komen in dit programma” en Martijn Krabbé roemde Brams uitstraling.

Na de uitzending barstte een waar circus los. “Ik had niet kunnen dromen dat alleen die auditieronde zo’n happening zou opleveren. Ik krijg zo ontzettend veel reacties, word op straat herkend. Maar ik wil me er niet door laten afleiden. Dit is de kans van mijn leven en het draait nu om de muziek.”

Als het nodig is, is Bram bereid de komende maanden alles opzij te zetten om het beste te maken van zijn deelname aan het programma. Daar heeft hij zelfs een studievertraging voor over. Bram studeert aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN in Nijmegen: “Als ik verder kom in het programma, wil ik me volledig op de muziek concentreren. Mijn studie is heel leuk en belangrijk, maar niet te combineren met Idols. Deze kans krijg ik nooit meer, dus die moet ik nu grijpen. Studeren kan volgend jaar ook nog.”

Idols is letterlijk een jongensdroom voor Bram. “Ik stond vroeger al te zingen op mijn kamertje terwijl ik deed alsof ik voor een groot publiek stond. Het gaat me niet om het beroemd worden, maar ik denk wel dat ik echt een idool kan zijn voor mensen. Met mijn nummers wil ik mensen vrolijk maken of juist troosten en als ik beroemd ben, kan ik meer mensen bereiken.”

Woensdag 8 maart is Bram te zien in de theaterronde van Idols. Daarin moet hij het tegen ongeveer zestig andere kandidaten opnemen. De beste zangers van die ronde mogen weer mee naar Curaçao voor een ronde, waarna een optreden bij een poppodium en de opname van een videoclip volgen. Uiteindelijk komen er dan twee liveshows. Ervan uitgaande dat hij die liveshows haalt, is dat het moment waarop Bram het publiek nodig heeft, dan heeft hij stemmen nodig van de kijkers. Waarom iedereen in Nederland op Bram moet gaan stemmen? “Ik zie vaak finalisten van talentenjachten waar je later niets meer van hoort. Dat ligt echt aan hunzelf, ik zal er alles aan doen om te winnen en daarna ook door te gaan in de muziek. Als mensen op mij stemmen en ik win, dan zien ze mij zeker terug!”

Mocht het Idols-avontuur vroegtijdig eindigen voor Bram, ook dan gaat hij zeker door met muziek maken. “Ik maak mijn studie af en ga ondertussen spelen. Ik werk nu al aan nummers en heb bij wijze van spreken een album klaarliggen. Dus ook als ik niet in de finale kom, probeer ik van mijn nieuwe bekendheid te profiteren en zo de stap naar de showbizz te zetten.”

Bram is te volgen via Facebook Bram Boender Idols of Instagram Bram Boender. Op Spotify en YouTube is Brams eerste single al te zien en horen. Everything to Me heeft hij ingezongen op verzoek van een bevriend muzikant, die het nummer schreef voor zijn dochtertje. De volgende uitzending van Idols waarin Bram voorkomt, de theaterronde, is woensdag 8 maart, om 20.30 uur op RTL5 – foto: Gerko van Kampen