Bakkerij Samberg, mini winkelcentrum in Ellecom

ELLECOM - Officieel heet het bedrijf 'Bakkerij Samberg', maar dat is een titel die de lading al lang niet meer dekt. De winkel, het bedrijf, van Bertus en Bertha Samberg omvat zoveel meer naast brood en banket: levensmiddelen, VVV servicepost, zuivelservice, catering, postagentschap, boodschappendienst, maar in en bij de winkel ook boeken, planten, Delftsblauw aardewerk en noem maar op.

De enige winkel van Ellecom vervult de functie wat in grotere plaatsen een compleet winkelcentrum is. Deze week vieren ze het 30-jarig bestaan.

Bertus en Bertha Samber kwamen 30 jaar geleden vanuit Winterswijk naar Ellecom. Ze namen daar het bedrijf over van Ruesink. Een bakkerszaak die een eeuw geleden werd gesticht door ene Mosselman. "Ellecom had ooit drie bakkers", vertelt Bertus. Dat was al niet meer zo toen wij hier kwamen. Maar er waren nog wel een paar andere winkels. Die zijn allemaal weg." Terwijl Bertus brood bakt, zwaait Bertha de scepter in de winkel aan de Friedhof. Toen de SRV-man er mee stopte en ook de groenteboer de winkel sloot, breidde het assortiment van Samberg zich steeds verder uit. "Feitelijk hebben wij alles. We hebben ook al vele jaren een boodschappendienst - al in de tijd dat Albert Heijn dat nog moest bedenken - waarin we alles leveren. Ook vlees. Dat hebben we niet in de winkel, maar kopen wij gewoon in voor de klanten van onze bezorgdienst." En oh ja, bij mooi weer stallen ze aan de Friedhof ook een terras uit.

Bakkerij Samberg is een combinatie van een modern bedrijf en een ouderwetse dorpswinkel in één. Klanten hebben er nog een boodschappenboekje waarin alles wordt opgeschreven en periodiek afgerekend en als de winkel dicht is, komen klanten gewoon achterom. Daarnaast levert Samberg dagelijks brood aan instellingen en horeca en verzorgt het een cateringservice die werkelijk alles omvat. Van een paar simpele salades, tot een geheel verzorgde barbecue voor een paar honderd man. In een magazijn in Spankeren staan de stoelen, tafels, koelers, barbecues, servies en heaters hoog opgestapeld. En ook een cateringwagen.

"Ach ja, je doet wat om aan de kost te komen", glimlacht Bertus na die opsomming van activiteiten. En daar blijft het niet bij, want hij is ook voorzitter van muziekvereniging Excelsior en volop bij het dorpsleven betrokken. "We voelen ons ook goed opgenomen in Ellecom", zeggen Bertus en Bertha. "Vriendelijk zijn, elkaar helpen en de handen uit de mouwen steken. Dat waren wij beiden in Winterswijk al gewend, als kinderen van boeren. En dan kun je het ook in Ellecom redden."

Woensdag 8 maart vanaf 16.00 uur ("We zien wel tot hoe laat…") is er feest vanwege het 30-jarig bestaan. Iedereen is welkom.

Foto:

Bertus en Bertha Samberg in hun winkel in Ellecom. Naast het verkopen van brood is hun zaak een mini-winkelcentrum waar je (bijna) alles kunt vinden - foto: Wencel Maresch