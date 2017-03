Zonnebloemspeld voor Germa Hofman en Rieky Waanders

LOENEN – Tijdens de jaarvergadering van de Zonnebloem afdeling Loenen, werden Germa Hofman en Rieky Waanders onderscheiden met een oorkonde en de zilveren speld van de Zonnebloem.

In aanwezigheid van bestuurslid Rino Dillen van de Regio Veluwezoom en (bijna) alle vrijwilligers, speldde voorzitster Dicky Verheul beide dames de speld op, werden er lovende woorden door haar uitgesproken, een bloemetje uitgereikt en kregen zij een leuke fotocollage in lijst.



Germa was niet alleen 10 jaar vrijwilliger, maar daarvan ook 9 jaar zeer verdienstelijk de secretaresse van de afdeling Loenen. Germa probeerde altijd zich, ondanks haar zorg voor haar eigen zorgboerderij, overal voor in te zetten: het meegaan naar de kerst/voorjaars markten, wandelen met rolstoelers, het twee jaarlijks uitje organiseren met Rieky en niet te vergeten de activiteiten bij de picknick en de High-tea’s bij haar op de boerderij.

Rieky begon met een grote groep gasten te bezoeken. Toch was zij meestal de eerste, die haar zaakjes voor een activiteit in orde had. Rieky geeft zelf aan: “Ik doe dit werk heel graag. Je krijgt er zoveel voor terug!” Ook regelt ze graag mee met activiteiten. Zoals onlangs samen met Jozien Evers de prachtige tocht over de Posbank en het Stamppottenbuffet. Beide dames hebben aangegeven dat ze gelukkig voor de Zonnebloem Loenen hun werk als vrijwilligers willen blijven voortzetten.