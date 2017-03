DIEREN - na een time-out van enkele maanden, opende weggeefwinkel 4Noppes in Dieren zaterdag de deur weer. Voorzitter Trix Kruger draaide de sleutel om en daarmee was het 4Noppes weer open.

Het toenmalige bestuur van de weggeefwinkel zag zich in december genoodzaakt af te treden. Meteen nadat dit bekend werd, is een groep bestaande vrijwilligers van de weggeefwinkel Dieren bij elkaar gekomen om te bekijken hoe gewerkt kan worden aan een eventuele doorstart. Sandra van den Hoek, één van de oprichters van 4Noppes, droeg het geheel met een goed gevoel over aan een nieuw bestuur. Trix Kruger werd de nieuwe voorzitter. Door het gratis weggeven van spullen wil 4Noppes de afvalberg verminderen, hergebruik stimuleren en laten zien hoe je op een creatieve manier van iets ouds weer iets heel moois kan maken. Maar misschien net zo belangrijk is dat de winkel aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47 ook een ontmoetingsplek voor iedereen is. Een tafel met kranten en tijdschriften, een kop koffie erbij en tijd voor een praatje. Het idee was goed, het enthousiasme groot, bestuurlijk en wat betreft het begeleiden van vrijwilligers bleek het wat moeilijker. Maar alle problemen zijn opgelost en sinds zaterdag is de winkel voortaan weer wekelijks open op zaterdag, van 10.00 tot 13.00 uur. - foto: Han Uenk