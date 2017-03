Veluwonen doet mee aan NL Doet

BRUMMEN - Veluwonen, de woningstichting die op 1 januari ontstond uit Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen, viert dit jaar haat honderdste verjaardag. Woningbouwvereniging Eerbeek, een voorloper van Veluwonen, is namelijk opgericht in 1917. Twee jaar later volgde de oprichting van de Woningstichting Brummen. Om dit te vieren worden het hele jaar door activiteiten gehouden met en voor huurders. Ook doet de woningstichting mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland NL Doet. De medewerkers van Veluwonen zetten zich op 11 en 12 maart in om samen een klus te klaren in één van de dorpen. Zo gaan ze onder andere klussen bij Museum ’40 / ’45 en een scoutinggebouw, wandelen en pannenkoeken bakken met bewoners van het Zonnehuis in Beekbergen.