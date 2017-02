Politie voorkomt massale vechtpartij in Doesburg

DOESBURG - De politie onderzoekt een grote vechtpartij die plaatsvond op de IJsselkade in Doesburg op vrijdag 3 februari rond 21.00 uur. Tenminste, door de komst van de politie werd die vechtpartij voorkomen. Hierbij zouden tientallen jongeren betrokken zijn die – volgens getuigen - uit Doesburg en Dieren kwamen.

Wat de reden hiervoor was, is onduidelijk, maar de politie was net op tijd ter plekke om de vechtpartij te voorkomen. Bij aankomst renden alle jongeren weg en werden diverse honkbalknuppels weggegooid. De politie hield na een korte achtervolging in de buurt een 16-jarig meisje uit Dieren aan; deze had een vuurwapen (of iets wat daar op leek) en een mes bij zich. Zij werd meegenomen naar het bureau. Later bleek het wapen nep te zijn.