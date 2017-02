In het diepe dal van de Waterval

LOENEN – Waterschap Vallei en Veluwe laat de Loenense waterval weer korte tijd droog staan. Hoewel er veel toevoer van water is, moeten de bezoekers het toch zonder water doen. Het opdammen van het water bij de welbronnen in het Schalter is nodig om wederom een fase van het onderhoudsplan te kunnen uitvoeren. Dit keer wordt het deel van de Vrijenbergspreng tussen de Beekbergerweg en de Kleine waterval onder handen genomen. De bodem in de spreng is lek en de palen van de beschoeiing zijn verrot. Beneden in het dal zijn medewerkers van een aannemersbedrijf druk bezig om de palen in de bodem te slaan. Een machine staat op de bodem van de spreng en drukt met grote kracht de palen dicht naast elkaar in de grond. Ook komt er een nieuwe leemlaag op de bodem. De werkzaamheden gaan enkele weken in beslag nemen. - foto: Martien Kobussen