Pinkstermarkt gaat door als Pinksterfestival

BRUMMEN - Dat er rond het Pinsterweekend in Brummen weer genoeg te beleven valt, is vrijwel zeker. Dat was niet meer zo zeker na de val van de Pinkstermarkt, het grootste evenement van Brummen sinds 1994. Dat mocht niet zo zijn, realiseerden de gemeente Brummen, betrokken ondernemers en particulieren zich.

Na een aantal bijeenkomsten, op initiatief van de gemeente Brummen, is besloten dat het evenement niet ten onder mag gaan. De initiatiefnemers gaan verder onder de naam Pinksterfestival en hopen rond de Pinksterdagen weer een fantastisch evenement neer te zetten. Want dat was het het laatste jaar zeker ook. Ooit begonnen als een braderie en plantenmarkt, groeide de Pinkstermarkt in Brummen uit tot een driedaags totaalevenement. Met nog steeds de bekende braderie met boeken en brocante werd het evenement uitgebreid met steeds meer elementen, aangejaagd door Joost Dekkers en Marcella Nebbeling en een flink team medewerkers. Helaas kondigden zij aan dat de Pinkstermarkt 2016 de laatste zou zijn.

Bakker Paul Jolink, één van de betrokken ondernemers die het Pinksterfestival nieuw leven in gaat blazen, is ervan overtuigd dat het weer gaat lukken. De vorige organisatoren vonden het vele werk dat er erin gaat zitten niet opwegen tegen de geringe opbrengsten. “Daar is het ons absoluut niet om te doen”, meldt Jolink. “Opbrengsten zeggen ons niets. We willen er gewoon een mooi evenement van maken”.

Een stichting met een bestuur van vier personen neemt het festival onder haar hoede. “Het wordt een paraplu-vorming met het bestuur bovenaan die alle faciliteiten verzorgt en alles regelt. De ‘losse’ evenementen krijgen ieder een eigen draaiboek en een eigen coördinator en zullen geheel autonoom plaatsvinden”. Het festival zal in ieder geval bestaan uit een Pinksterrun, een Pinkstermarkt, Theater lokaal en Theater etappe en een kunstmarkt. “Voor de meeste onderdelen zijn al genoeg enthousiaste mensen gevonden die de kar willen trekken. Maar iedereen die op wat voor manier dan ook een steentje bij wil dragen aan dit grootse festival kan zich aanmelden via e-mail. pinksterfestivalbrummen@hotmail.com.