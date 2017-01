Brummen ook via instagram volgen

BRUMMEN – Sinds de nieuwjaarsreceptie is de gemeente Brummen ook actief op Instagram. Via de officiële account van de gemeente - www.instagram.com/JongBrummen - verstuurt de gemeente voortaan met regelmaat informatieve foto’s, gericht op de jongeren in de gemeente Brummen. De (foto)berichten gaan niet alleen over actuele besluiten, bijeenkomsten of ander gemeentelijke nieuws, maar vooral ook om leuke wetenswaardigheden voor jongeren in de gemeente.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie lanceerden Sara Zonneveldt uit Oeken en Lotte Kloosterhof uit Eerbeek, beiden 16 jaar, het nieuwe instagram-account. In de dagen daarna hebben al vele tientallen jongeren de weg naar het account weten te vinden.

Instagram is een app waarmee men foto’s kan bewerken en delen. Met Instagram worden foto’s met elkaar uitgewisseld met een korte begeleidende tekst. Het account is voor de gemeente Brummen een aanvulling op andere sociale media die de gemeente al gebruikt om inwoners actief te informeren, zoals facebook, twitter en youtube. In gesprekken met jongeren is gebleken dat zij vaak niet op deze vormen van sociale media actief zijn. Omdat het gemeentebestuur het wél belangrijk vindt om ook met jongeren in onze gemeente in gesprek te zijn, is het instagram-account gestart.

Sara en Lotte, die burgemeester Alex van Hedel tijdens de receptie hielpen met zijn nieuwjaarstoespraak, hebben wel tips voor de gemeente: “Jongeren verwoorden dingen heel anders dan volwassen. Pas dus als gemeente je taalgebruik daarop aan”. Ze vinden het ook goed dat de gemeente start met een instagram-account: “Als je jongeren wilt opzoeken kom je toch op sociale media uit. Instagram is dan het beste middel”. Om dit kracht bij te zetten riepen ze iedereen in het gemeentehuis maandagavond op om de mobiele telefoon te pakken en 'Jong Brummen' op te zoeken en op het volg-knopje te klikken.