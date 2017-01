Zakcentje voor afval

DREMPT - Handje contantje kreeg Lizzy uitbetaald op de parkeerplaats bij het Dorpshuis in Drempt. Vijftig cent voor iedere zak vuurwerkafval of kerstboom die zij en de andere kinderen uit het dorp inleverden.

Op tal van locaties in de gemeente Bronckhorst konden bomen en het vuurwerkafval worden ingeleverd. Medewerkers van de gemeente namen het in ontvangst en betaalden direct uit per kerstboom of afvalzak. "Mooi toch voor die kinderen?", vertelt Marty Teunissen terwijl hij het geld aan Lizzie uitbetaalt (foto). "De vuurwerkrommel op straat opgeruimd en zij een zakcentje." In de hele gemeente Bronckhorst werd de actie een groot succes. Bij het opmaken van de eindbalans stokten de tellers op liefst 2.312 ingeleverde kerstbomen en 1.774 zakken afval afkomstig van vuurwerk.

In de gemeente Doesburg werd voor het eerst ook een soortgelijke actie gehouden. Daar konden zakken vuurwerkafval worden afgegeven bij de Stadswerf. Ook in die plaats bedroeg het tarief vijftig cent. Aan de Koppelweg werden in totaal 200 zakken ingeleverd en verder afgevoerd door Circulus-Berkel. Eén gezin leverde daar liefst 42 zakken in. - foto: Wencel Maresch