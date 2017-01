Uitreiking prijzen Sportverkiezing 2016 in Rheden

DE STEEG - De gemeente Rheden gaat, net als voorgaande jaren, samen met Sportbedrijf Rheden op zoek naar bijzondere sporters. Mensen die een unieke prestatie hebben geleverd of een inspirerend sportverhaal met zich meedragen. Deze sporthelden worden gehuldigd tijdens de Sportverkiezing Rheden. Op maandag 9 januari worden de winnaars gehuldigd.

In de afgelopen weken zijn diverse sporters genomineerd voor de categorieën Sporter of Sportteam, Sporttalent en Aangepast sporter of sportteam. Een jury beoordeelt alle verhalen en kiest de winnaars. De genomineerden zijn:

‘Fysiotherapie Ter Horst’ Sporter of Sportteam van het jaar: 1. Frans Budel (Voetbal); 2. Marco Corba (Voetbal); 3. VVO 1 Velp (Voetbal); 4. Malcolm Begemann (Hockey); 5. Martin de Vries (Team PA - Alpe d’HuZes).

‘Sport- en Healthclub De Cirkel’ Sporttalent(en) van het jaar: 1. Marit Auée (Voetbal); 2. VV Dieren Jongens A1 (Voetbal); 3. Romy Geertsma (Turnen).

‘Fysiotherapie Het Centrum’ Aangepast Sporter of Sportteam van het jaar: 1. Gaike Gerritsen (Handbiken); 2. Rinus Preuter (Rolstoelbasketbal); 3. Jenniffer Coenraad (Rolstoeltennis).

Alle voorgedragen sporters komen ook in aanmerking voor de Publieksprijs, waarbij het publiek de winnaar kiest. Op rheden.nieuws.nl/sportverkiezingen staan alle verhalen van de voorgedragen sporters te staan. Op die site kon tot 1 januari een stem worden uitgebracht op de favoriete sporter. Maandag wordt ook die winnaar bekendgemaakt.

Het laatste nieuws over de Sportverkiezing is te vinden op: www.facebook.com/sportbedrijfrheden.

De bijeenkomst op het gemeentehuis in De Steeg begint maandag om 19.30 uur. Om 20.00 uur spreekt burgemeester Petra van Wingerden haar nieuwjaarstoespraak uit, waarna sportwethouder Tjebbe Vughts de laureaten van sportprijzen zal huldigen.