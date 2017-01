De Gulle Lach brengt hilarisch stuk

LOENEN – Toneelvereniging De Gulle Lach uit Loenen is al weer volop aan het repeteren met de komedie, die eind januari op de planken gebracht zal gaan worden. De vereniging heeft dit jaar de keuze laten vallen op het blijspel in drie bedrijven van Max Andrea genaamd 'Een fijne familie.



Het stuk speelt zich af in de huiskamer van de sullige Julius en de bazige Barbara Zilverberg. Daar wordt, op z’n minst op vreemde wijze, de hele familie bijeen gebracht om te vernemen dat zij vermeld staan in het testament van ome Willem. De liefhebbers van een goed stuk amateurtoneel, kunnen hun hart weer ophalen aan dit hilarische stuk, wat wederom deels in het dialect gespeeld zal worden. Onder de regie van Timon Luesink komen de verschillende personages in het stuk al behoorlijk tot leven en het lijkt erop, dat verschillende rollen de verschillende spelers werkelijk op het lijf geschreven zijn.

De uitvoeringsdata zijn gepland op zaterdag 28 januari en op maandag 30 januari (zaterdag aanvang 20.00 uur – zaal open 19.30 uur en maandag aanvang 19.30 uur – zaal open 19.00 uur) in verenigingsgebouw “de Brink” te Loenen. De entree bedraagt € 6,00 per persoon.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij van Oorspronk Wonen te Loenen, Tabor Primera te Eerbeek en, indien nog voorradig, bij de ingang van de zaal.