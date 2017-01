Informatieavond Hoe leef ik met de menopauze?

ZUTPHEN - De menopauze (of overgang) is geen ziekte. Maar vrouwen kunnen zich er wel ziek door voelen. De overgang duurt gemiddeld tien jaar en is een belangrijke fase in het leven van een vrouw. Goede informatie en deskundige hulp kunnen een steun zijn in deze periode.

Vandaar dat Gelre ziekenhuizen Zutphen op maandag 23 januari 2017 van 19.30 tot 21.00 uur een speciale informatieavond organiseert over de menopauze.

De overgang is bij de vrouw de levensfase waarin de eierstokken geleidelijk ophouden het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen te produceren, met andere woorden: het einde van de vruchtbare periode. Drs. Esther Winkel (gynaecoloog) legt uit: "Dat oestrogeen heeft invloed op talrijke functies in het lichaam, zoals hart- en bloedvaten, borsten en urinewegen. Door de vermindering van de oestrogeenproductie verandert er tijdens de overgang veel in het vrouwelijk lichaam. Hierdoor kunnen klachten optreden, zoals onregelmatig bloedverlies, opvliegers, slecht slapen, spier- en gewrichtspijn, stemmingswisselingen, geen zin in vrijen, overgewicht, depressieve buien en hoofdpijn."

Tijdens deze avond worden zowel de lichamelijke als de psychosociale aspecten van de overgang belicht. Sabine van den Biezenbos (voedingsdeskundige): "Veel overgangsklachten zijn de basis voor een verstoorde stofwisseling. Met gevarieerde voeding en een andere leefstijl kunnen vrouwen deze onbalans aanpakken. Hierover zal ik deze avond vertellen en adviezen en tips geven."

Miek Hidding (verpleegkundig overgangsconsulent): "We vertellen ook meer over de lichamelijke en psychische gevolgen van de hormonale veranderingen in deze levensfase en de fase ná de overgang. Daarnaast besteden we aandacht aan de behandeling van ernstige overgangsklachten. Na afloop van de presentaties is er ook ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen."

Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks maandelijkse bijeenkomsten die Gelre ziekenhuizen organiseert voor belangstellenden. Artsen en andere professionals uit de zorg vertellen op begrijpelijke wijze over tal van medische onderwerpen.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via: www.gelreziekenhuizen.nl/vertelmegelre