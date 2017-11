Kinderen gaan weer Sint Maartenszingen in Doesburg

DOESBURG - Zaterdag 11 november is het Sint Maarten. Ook in Doesburg wordt deze dag uitbundig gevierd. Stichting Manifestaties Martinikerk organiseert een korte en feestelijke bijeenkomst voor alle basiskinderen uit Doesburg en omgeving.

Het verhaal van Martinus wordt verteld; de stoere Romeinse soldaat die zijn mantel in tweeën sneed om een arme bedelaar bij de stadspoorten te helpen is aanwezig. Het zingen van de bekende Sint-Maartenliedjes is een belangrijk programma onderdeel. Er wordt gitaar gespeelt en de kinderen worden uitgenodigd om mee te zingen.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Martinikerk. De kerkdeuren gaan om 18.25 uur open. Het programma start om 18.30 uur en tegen 19.00 uur is de bijeenkomst weer afgelopen en zullen de kinderen langs de deuren gaan en hun liedjes zingen. Misschien bellen ze ook bij u aan en zingen een liedje. Beloont u ze dan met iets lekkers?

www.smmd.nl