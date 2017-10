Inzamelingsactie voor 3 FM Serious Request 2017

GIESBEEK / APELDOORN - Drie leerlingen uit groep acht van de Paulusschool in Giesbeek zijn een inzamelingsactie voor 3 FM Serious Request begonnen. De actie in het Glazen Huis vindt dit jaar van 18 tot en met 24 december plaats in Apeldoorn. Zij verzamelen onder andere lege statiegeldflessen en verkopen nog diverse spulletjes zoals pompoenen, walnoten en vele andere hebbedingetjes. Natuurlijk zijn contanten ook van harte welkom. De leerlingen hopen een leuk bedrag in december naar Apeldoorn te kunnen brengen. Spullen kunnen op de Paulusschool worden afgegeven of bij de organisatoren zelf.



Foto: v.l.n.r. Lianne Jansen, Dirk van Hal en Tessa Schel, de drie initiatiefnemers van de actie van de Paulusschool.