Heerlijk meezingen

DOESBURG - Een volgepakte Gasthuiskerk kende het repertoire op z'n duimpje. Uit volle borst zongen de senioren mee met de liederen van shantykoor De Iesselbrassers. Dat allemaal in het teken van de Dag van de Ouderen.

Zoals elk jaar, hield de werkgroep Voorlichting van Caleidoz, op de eerste woensdag van oktober, een speciaal middagprogramma voor alle ouderen uit Doesburg. Aan de uitnodiging daarvoor was massaal gehoor gegeven. Vooraf was gerekend op honderd gasten, maar de mensen van de Gasthuiskerk moesten in allerijl nog verschillende stoelen bijplaatsen. Het voor de senioren aantrekkelijke programma was mede mogelijk door een royale bijdrage van de Rotary Doesburg. Hoofdmoot vormde het optreden van shantykoor de Iesselbrassers met hun aanstekelijke en bijna op orkaankracht gezongen Nederlandse, Duitse en Engelse shanty- en seasongs. Liedjes die hun oorsprong vinden in de oude zeevaarders tijd en werden gebruikt tijdens de werkzaamheden op zeilschepen. De grote verloting in de pauze was een mooie afwisseling en vol spanning werd het afroepen van de prijzen en de lotnummers gevolgd. Maar weinig mensen gingen zonder prijsje naar huis. - foto: Wencel Maresch