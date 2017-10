Boerenweekend met vogelbeurs in Drempt

DREMPT - In het weekend van 7 en 8 oktober is Vogelvrienden Doesburg aanwezig bij Tuincentrum Bloemendaal, waar een boerenweekend wordt gehouden. Vogelvrienden Doesburg houdt in dit weekend in het tuincentrum een vogelbeurs, vogelhouders van de regio Rijn en IJssel, en regio Zelhem, zijn uitgenodigd en kunnen hun overtollige vogels te koop of te ruil aanbieden.

Ook wordt een volière met tropische vogels door Vogelvrienden neergezet en ingericht. Wie meer wil weten over het houden van vogels is daar op het juiste adres. In het tuincentrum is live muziek en zijn er veel ouderwetse gerechten aanwezig. Kortom, gezelligheid ten top. Openingstijden 7 oktober van 10.00 tot 17.00 uur op 8 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.