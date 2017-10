Omleiding vanwege onderhoud Middachterallee

ELLECOM - Van maandag 9 tot en met zaterdag 14 oktober wordt er gewerkt aan het asfalt van de Middachterallee tussen Ellecom en De Steeg. De bovenste laag van het asfalt op de Middachterallee gaat snel achteruit. Om problemen in de nabije toekomst te voorkomen, wordt de deklaag vervangen. De Middachteralle is dan afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de snelweg A348. Het landbouwverkeer kan gebruikmaken van de Eikenstraat en de Havikerwaard. Fietsers, scooter- en brommerrijders kunnen over één van de fietspaden.

Vanaf 4 oktober begint het voorbereidende werk zoals het plaatsen van tijdelijke verkeersborden en hekken en werkzaamheden naast de weg. Het verkeer kan dan gewoon gebruik maken van de Middachterallee. De eerste twee dagen begeleiden verkeersregelaars de bussen van lijn 43 langs de werkzaamheden. Van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 oktober wordt de bus ook omgeleid via de snelweg.

Dit heeft tot gevolg dat de haltes in de buurt van de Smidsallee in De Steeg tijdelijk vervallen. Reizigers kunnen gebruik maken van de haltes rond het Brantsenpark. Reizigers van en naar Ellecom kunnen met een pendelbus vanaf de bestaande haltes naar het station in Dieren en weer terug. Op het station kunnen zij overstappen op de gewone buslijn 43 richting Arnhem of Apeldoorn en buslijn 28 richting Doetinchem. Wel zal de reistijd voor hen wat langer zijn.

Busmaatschappij Breng maakt vanaf vrijdag 6 oktober de aangepaste tijden van de pendelbus bekend via aanplakbiljetten bij de haltes.