Overlast door omzetting routes

DIEREN - Het hele weekend is het verkeer in en rond Dieren vertraagd. Tot maandagochtend vroeg is men nog druk in de weer om de omleidingsroutes rond het stationsgebied te verleggen. Dat betekent heel veel verkeersregelaars, een woud aan borden en een druk lijnenspel van tijdelijke gele belijning.

Vanaf maandag kan het verkeer tot voorjaar 2018 z'n weg vinden over de nieuwe omleidingen, waarvoor tussen Dieren en Ellecom twee nieuwe tijdelijke rotondes zijn gerealiseerd. De N348 langs het station is doorgetrokken tot voorbij de Harderwijkweg en van daar af rijdt het verkeer over de nieuwe en blijvende route parallel aan het spoor. En ondanks het feit dat er enige vertraging is vanwege het ombouwen van de rijbanen, vond het verkeer met behulp van veel verkeersregelaars, toch redelijk soepel z'n weg. - foto's: Martin de Jongh