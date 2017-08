Gladiolenfestival bij Challa Gladiolen

LAAG-SOEREN - Challagladiolen uit Laag-Soeren houdt dit jaar haar gladiolenfestival op 12 en 13 en 19 en 20 augustus van 11.00 tot 17.00 uur. Dit jaar zijn er ook leuke kinderactiviteiten.

Tijdens de gladiolendagen gaat grafisch kunstenaar Henri van Nuenen bloemen tekenen in de kas. Hij gebruikt daarvoor bloemen van kwekerij de Hessenhof. Henri tekent vooral het karakter en de monumentale kracht van bloemen. Speciaal voor de kinderen wordt er iets leuks, creatiefs en educatiefs georganiseerd rondom het thema bijen. Zo worden van echte bijenwas kaarsjes gerold of kaarsjes gegoten in de vorm van een kikker, zon, bijenkorfje, dolfijntje enz. Het is niet ingewikkeld, alle kinderen kunnen het en ouders worden ook van harte uitgenodigd deel te nemen.

Er zijn diverse dialezingen en doorlopend kunnen bezoekers het veld in om zelf een mooi boeket gladiolen samen te stellen. De theetuin is alle dagen geopend en er is ook een pluktuin met diverse bloemensoorten. Voor belangstellenden worden er rondleidingen gehouden door het gladiolenveld. De bloemwerken voor deze weekenden worden vervaardigd door Jeanet Klein Leugenmors. De toegang is gratis.