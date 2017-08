DOESBURG - In Beumerskamp in Doesburg waren onlangs voor het eerst de superhandige vrouwen en mannen van het Repair Café actief. Deze gratis toegankelijke bijeenkomsten draaien om (samen) iets repareren. Kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en meer worden gerepareerd. De nieuw gekozen locatie was een schot in de roos. In grote getale kwamen Doesburgers voor advies of reparatie.