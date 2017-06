Spritshz presenteert Loenen Olympics

LOENEN – Op het kermisterrein aan de Groenendaalseweg in Loenen, vindt op zaterdag 15 juli voor de eerste keer ‘Loenen Olympics’ plaats. Een dag voor het gehele gezin. Na twee jaar gezamenlijk de seizoensafsluiting en het NK Gatgraven georganiseerd te hebben, is besloten om het evenement nieuw leven in te blazen.

De activiteitencommissie van JV Spritshz heeft een feestdag bedacht voor alle leeftijden. Spritshz: “En zo'n feest organiseer je natuurlijk samen met anderen. Om deze reden werken we dit jaar samen met verschillende verenigingen en stichtingen uit Loenen om de dag tot een groot succes te maken. Van voetvolleybaltoernooi tot buikschuiven en van tot schatgraven tot dansen voor de kinderen.”

In totaal vinden er deze middag tien activiteiten plaats waar zowel jong als oud aan kan deelnemen. Natuurlijk wordt men ook in de gelegenheid gesteld om wat te eten of te drinken te halen. Loenen Olympics en de bijbehorende activiteiten zullen starten om 13.00 uur en rond 16.00 uur eindigen.

Vanaf 20.00 uur zal, zoals vanouds, het feest doorgezet worden op het plein voor JV Spritshz bij De Brink. De exacte planning van deze spetterende dag en de deelnemende verenigingen vindt men op de Facebook pagina van JV Spritshz.