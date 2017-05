Indrukwekkende worsteling van emoties

LOENEN - Generaal Middendorp, Commandant der Strijdkrachten (foto), was donderdag de meest prominente spreker tijdens de dodenherdenking op het Ereveld in Loenen. De meeste indruk maakte echter de bijdrage van Hannah Odenthal. Deze in het Duitse Aken geboren jonge vrouw, verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Nederland. Ze worstelt tegenwoordig met haar afkomst, met haar schuldgevoelens, ook al is ze ruim 40 jaar na de oorlog geboren en ze vertelde geëmotioneerd en oprecht over de gevoelens waartussen ze op 4 mei heen en weer wordt geslingerd. "Op 4 mei wil ik Nederlandse zijn…", zij ze. "…en Duitse… en Europese. Samen met u wil ik zorgen dat het verleden niet vergeten wordt en dat het zich nooit meer herhaald." Het leverde haar - bijzonder tijdens een dergelijke viering - een warm applaus op.

Tijdens de bijeenkomst op het Ereveld, werden donderdagmiddag 4 mei alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. Mannen, vrouwen en kinderen, waarvan er bijna 4.000 hun laatste rustplaats gevonden hebben op het ereveld. Veelal burgers, maar ook zo'n duizend militairen. Niet alleen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook omgekomen tijdens latere vredesmissies.

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp stond tijdens de herdenking stil bij de vele verhalen van pijn en verdriet op het ereveld en bezocht na de plechtigheid de graven van de militairen die zijn omgekomen tijdens recente VN Vredesmissies in Libanon, Joegoslavië, Afghanistan en Mali. Jonge mensen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn lazen gedichten voor en herdenken hun generatiegenoten van toen. - foto: Wencel Maresch