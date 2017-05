Typetoppers

EMPE - Alle kinderen, die bij de typejuf hebben meegedaan aan de cursus typevaardigheid en aan het examen, zijn geslaagd! Deze week hebben de kinderen hun typediploma in ontvangst mogen nemen in het bijzijn van ouders en familie. Gemiddeld typten deze leerlingen 182 tekens per minuut, waarbij er op elke 2000 tekens maar 1 foutje werd gemaakt. Bij maarliefst 21% procent van de kinderen staat er ‘cum laude’ geslaagd op het diploma. Dat ook volwassenen kunnen leren typen, bewees een moeder van 2 cursisten: ook zij ontving een fraai typediploma.



De kinderen hebben vanaf september lessen gevolgd in de lescaravan. Thuis moesten er door oefeningen te typen 20 eilanden in TypeWorld worden veroverd. Daarnaast is er hard gewerkt in Word: er werden prachtige werkstukken en stripverhalen gemaakt. Op het certificaat dat de leerlingen daarvoor ontvingen, staat een flinke lijst met alle Word-functies die ze nu kunnen toepassen. Ook volgend schooljaar worden er in diverse plaatsen weer typejuf-cursussen gegeven. Aanmelden (op de vernieuwde site) kan nu al.



Rik, Arvid, Siem, Jonas, Janneke, Meike, Alyssa, Sophie, Niek, Marit, Sten, Milan, Luca, Mick, Tije, Elin, Ellen, Linda, Noa, Ruben, Mende, Jorn, Niek, Lars, Daphne, Teun, Jurre, Sofie, Lynn, Jim, Isa, Julia, Niels, Ida, Kevin, Twan, Laura, Dylan, Auke, Luuk, Julia, Roselie, Tijmen, Nataly, Sven, Anne, Axel, Tim, Jolijn, Julia, Annemoon, Elina, Dion, Guido, Lieke, Loes, Kim, Britt, Femke, Danique, Robin, Nikki, Sem, Daniël, Timon, Nena, Julius, Marlijn, Muriël, Giel, Dylan, Thada, Syllah, Indy, Pien, Annefloor, Kate, Dean, Floor, Tim, Anouk, Esmee, Quinten, Janira, Atze en Feike: van harte gefeliciteerd!