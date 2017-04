Beekbergense Eredag op 15 juni

BEEKBERGEN – De Stichting Eredag Beekbergen houdt 15 juni het jaarlijkse uitstapje voor de oudere inwoners van de dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Het is inmiddels zeventig jaar geleden dat dit uitstapje voor het eerst gehouden werd. De stichting wil hierbij iedereen, die in 2017 minimaal de leeftijd van 65 jaar heeft of hoopt te bereiken, of wanneer uw partner met wie u reist aan deze voorwaarde voldoet, van harte uitnodigen om zich op te geven als deelnemer aan deze gezellige dag. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers in staat zijn met de bus te reizen. Doelstelling van de Eredag is om de oudere generatie te eren door hen een gezellige dag aan te bieden als dank voor wat ze voor de jongere generatie hebben gedaan.

Om deze dag mogelijk te maken zijn financiële middelen nodig. Daarvoor is de organisatie vrijwel uitsluitend aangewezen op de jaarlijkse collecte. Dit jaar vindt de collecte van 10 tot en met 15 april april plaats.

Aanmelden voor de eredag kan op verschillende manieren: Schriftelijk voor 22 april bij J. de Groot-Davelaar, Kalverwei 6, 7364 BW Lieren onder vermelding van de gegevens naam, adres en postcode, geboortedatum, naam van de huisarts, of u opgehaald wilt worden, of u graag bij bepaalde personen in de bus wilt zitten, of u geen suiker of zout mag gebruiken en het telefoonnummer van achterblijver in geval van nood.

Opgeven kan ook telefonisch tussen 18.00 en 19.30 uur op 18 april en van 20 april tot en met 22 april bij J. de Groot-Davelaar tel. 055-5062406 of persoonlijk op donderdag 13 april of donderdag 20 april van 13.00 tot 14.00 uur in dorpshuis De Hoge Weye inBeekbergen

Tel. 055-5333050, voorzitter Spölmink

Tel. 055-5333050, secretaresse De Groot-Davelaar

Tel. 055-5062406, penningmeester Tijhof