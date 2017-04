Computerspreekuur in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN - Met ingang van donderdag 30 maart, houdt Paul Smit elke donderdag een inloopspreekuur in ‘t Sprengenhus. Vele jaren het verleden werden er in Laag-Soeren computercursussen gegeven. Men bereikte daarmee dat heel het dorp min of meer vertrouwd is met de computer. De cursussen zijn dan ook verleden tijd. Omdat er toch vragen en probleempjes blijven met of over de computer of iPad, is dit een mooi initiatief. Paul helpt de mensen graag op een betere, gemakkelijkere of leukere manier met de computer om te gaan. Hij heeft er dan ook zin in. Het spreekuur is elke donderdagmorgen vanaf 10.30 uur, totdat er niemand meer komt of het ook in ’t Sprengenhus gevestigde winkeltje haar deuren sluit.

Dit winkeltje mag zich overigens ook in een langzaam stijgende populariteit verheugen. De samenwerking met- en de recente uitbreiding van De Spar in Dieren is ook hier in het beschikbare assortiment merkbaar. Samen met de goede service ‘vandaag besteld, morgen aanwezig’ en de mogelijkheid streekprodukten af te zetten of te verkrijgen blijkt het op een bepaalde manier aan te slaan.