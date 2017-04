Samenwerking met Doesburgs Taalmaatje werkt

DOESBURG - Zo’n anderhalf jaar geleden kwam Cecilia Maria dos Santos Costa, uit Brazilië, bij de Taalwerkplaats van de Buurtacademie Doesburg. Op dat moment was ze bezig met het inburgeringsexamen, waarvoor ze helaas was gezakt. Via de Taalwerkplaats was zij op zoek naar een vrijwilliger die haar zou kunnen ondersteunen bij het behalen van haar inburgeringsexamen.

Na de intake bij de Taalwerkplaats werd op zoek gegaan naar een geschikte persoon die bij Cecilia zou passen en haar met deze vraag zou kunnen helpen. Deze vrijwilliger werd gevonden in Maria Angad Gaur.

Vanaf het moment van die match zijn Maria en Cecilia wekelijks aan de slag gegaan. Juist de één op één benadering en de goede match, zijn kenmerkend voor de Taalmaatjes van de Taalwerkplaats. Maar wat vooral benadrukt mag worden is het harde werken van Cecilia. Naast de anderhalf uur die de dames samenkomen en een aantal extra lessen, heeft Cecilia er alles aan gedaan om haar inburgeringsexamen te behalen. Dit heeft erin geresulteerd dat ze de vier examens zo goed heeft gedaan dat ze dit keer voor alle examens geslaagd is. Een mooi resultaat waar zowel Cecilia en Maria trots op zijn.

Ook nu het inburgeringsexamen behaald is gaan de dames nog samen door als Taalkoppel. Cecilia wil namelijk haar Nederlandse taal verder verbeteren op het gebied van schrijven en spreken, omdat ze graag een leuke baan wil vinden. Zowel Maria als Cecilia zijn erg blij om nog samen door te gaan, met name omdat ze veel plezier hebben in het samenwerken aan de Nederlandse taal.

Geïnspireerd door Maria en Cecilia en zelf aan de slag als Taalmaatje? Neem contact op met: www.buurtacademiedoesburg.nl of mail naar: taalmaatjes@buurtacademiedoesburg.nl. Bellen kan naar: 0313-712400.