PvdA Rheden-Rozendaal in actie tegen kinderarmoede

RHEDEN / ROZENDAAL - In Nederland groeien niet minder dan vierhonderdduizend kinderen op in armoede. Voor de gemeente Rheden komt dat neer op 1200 kinderen. Dat vindt de Partij van de Arbeid onacceptabel. Daarom komen ze in actie tijdens hun maand tegen kinderarmoede.

Voor kinderen betekent opgroeien in armoede zonder ontbijt naar school. In een oude zomerjas terwijl het hartje winter is. Geen geld voor een cadeautje, schoolreisje of sportvereniging. Geen computer voor schoolwerk en geen pakjes op 5 december. Deze kinderen hebben minder kansen in het leven, alleen de kans op gezondheidsklachten of gedragsproblemen is groter. Daaraan moeten ‘we’ een einde maken.

Afgelopen Prinsjesdag heeft de regering jaarlijks honderd miljoen euro vrijgemaakt om het probleem aan te pakken. De gemeente Rheden krijgt jaarlijks meer dan twee ton extra van de Rijksoverheid. Maar dan moet er wel een goed aanvullend plan komen, naast dat wat de gemeente nu al doet aan armoedebestrijding onder kinderen. Daar wil de PvdA ze bij helpen.

Op 8 maart is de aftrap. Van 14.00 tot 16.00 uur geeft staatssecretaris Jetta Klijnsma samen met kinderen in De Poort aan de Van Heeckerenstraat in Velp de aftrap. Iedereen is welkom. Vervolgens is de PvdA een maand lang bereikbaar via de e-mail, de telefoon of gewoon op straat. Op 8 april komen ze opnieuw bij elkaar in Rheden en wordt doorgepraat over wat er bedacht is.