Trainer AutovanOort Rebelle dames 1 vertrekt

DIEREN - Jan van Uitert stopt aan het eind van dit seizoen als trainer/coach van het eerste damesteam van Volleybalvereniging AutovanOort Rebelle uit Dieren. Jan is voor het seizoen 2016-2017 aangetrokken, maar door verschil van visie over het komende seizoen heeft hij aangegeven niet tot verlenging van de samenwerking over te gaan.

Door een aantal blessures en het inpassen van nieuwe speelster,s ging de eerste seizoenshelft stroef van start en verkeren de dames in de onderste regionen op de ranglijst. De laatste wedstrijden is het spel alweer stukken beter en daarom hebben de technische commissie en Jan in goed onderling overleg besloten, gezamenlijk met het team dit seizoen goed af te sluiten door zich te richten op handhaving van het team in de 3e divisie. De technische commissie van AutovanOort Rebelle gaat spoedig op zoek naar een goede opvolger voor Van Uitert.