Bibliotheek nodigt vijftigplussers uit om studiekring te starten

DIEREN/VELP – Bibliotheek Veluwezoom wil een studiekring voor vijftigplussers starten. Een studiekring bestaat uit een vaste groep mensen die eens in de week of eens per veertien dagen bij elkaar komt om maatschappelijke ontwikkelingen, ideeën en meningen met elkaar te delen. Deelnemers ontdekken samen nieuwe dingen, zijn bereid zich te verdiepen in elkaar en in de onderwerpen die worden aangedragen en wisselen kennis met elkaar uit. De Bibliotheek Veluwezoom houdt in maart een aantal informatiebijeenkomsten voor mensen die belangstelling hebben om deel te gaan nemen in een studiekring.

Een studiekring is een succesvolle combinatie van ontmoeten, ervaringen delen en iets nieuws ontdekken. ‘Het houdt het hoofd jong en bevredigt de nieuwsgierigheid’, aldus één van de deelnemers. ‘Bij een studiekring blijft je geest actief.’ Het is een activiteit die aansluit bij de boodschap van Eric Scherder, de bekende neuropsycholoog van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die alom voor een fit en gezond brein pleit.

Tijdens de informatiebijeenkomsten die de Bibliotheek Veluwezoom organiseert, vertelt een getrainde studiekringbegeleider over de leuke kanten van het deelnemen aan een studiekring, welke onderwerpen er mogelijk zijn, hoe je een studiekring start en andere praktische zaken. De Bibliotheek Veluwezoom stelt faciliteiten en ruimte beschikbaar voor mensen die daar gebruik van willen maken. De informatiebijeenkomst is op woensdag 8 maart van 14.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek van Velp en op vrijdag 10 maart van 14.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek in Dieren.



www.bibliotheekveluwezoom.nl/studiekringen

www.studiekringen50plus.nl

Tel. 06 - 44294185