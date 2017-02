Ombudsteam strijdt voor toegankelijke openbare ruimte

BRUMMEN – Het PvdA Ombudsteam is al ruim een jaar bezig met een onderzoek naar hoe veilig de openbare ruimte in de gemeente Brummen nou eigenlijk is. Dit resulteerde in de notitie Veilige Openbare Ruimte, die vorige week werd aangeboden aan wethouder Luuk Tuiten.

Aanleiding van het onderzoek is dat het Ombudsteam veel klachten kreeg over veiligheid en bereikbaarheid van openbare ruimtes, zoals winkelpleinen en de wegen daar naartoe. Deze klachten kwamen vooral van visueel gehandicapten en mensen met bijvoorbeeld een rolstoel, rollator of scootmobiel. Het Ombudsteam heeft daarop vele mensen met een beperking geïnterviewd, waarbij een verscheidenheid aan knelpunten naar boven kwam. Mogelijkheden tot oversteken, plaatsing van zaken als terrasjes, reclameborden, winkelrekken en bloembakken, mensen die op het plein fietsen, overhangen groen, paaltjes op het trottoir en omhoog kruipende stoeptegels werden als gevaarlijk ervaren. De Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen, heeft hierop een schouw uitgevoerd.

Al deze activiteiten heeft het Ombudsteam ertoe gebracht een notitie Veilige Openbare Ruimte op te stellen. In deze notitie doet het team een aantal aanbevelingen, die vooral tot stand zijn gekomen door contacten met mensen met een visuele of lichamelijke beperking en dankzij de expertise van Visio. Hoewel het onderzoek zich toegespitst heeft op Eerbeekse situaties, zijn de aanbevelingen toepasbaar voor de gehele gemeente.

Wethouder Luuk Tuiten heeft de notitie in ontvangst genomen. Hij gaf aan dat de gemeente dit jaar aan de slag gaat met een visie op de openbare ruimte, waarbij de notitie van het Ombudsteam zeker wordt meegenomen. Daarnaast heeft hij toegezegd dat hij gaat kijken waar, mogelijk al op korte termijn, enkele aanbevelingen uit de notitie ten uitvoer gebracht kunnen worden.

Het Ombudsteam hoopt dat de gemeente voortaan elk ontwerp of aanpassing van de openbare ruimte op papier laat toetsen door deskundige organisaties op het gebied van fysieke beperkingen. De ervaring heeft geleerd dat dit latere aanpassingen en bijkomende kosten kan voorkomen.