Onderzoek Harenbergfonds over Doesburgse Archeologie

DOESBURG - De gemeente Doesburg heeft een nieuwe stichting voor het ondersteunen van archeologisch onderzoek in die stad. De stichting is opgericht als nalatenschap van historicus Ed Harenberg. Hij liet bij zijn overlijden op 18 februari 2017 een legaat na. Met dat legaat is de stichting opgericht.

Het eerste resultaat van de stichting is een bijdrage, gegeven aan de publicatie van Doesburgse Archeologische Publicaties nr. 16 Het convent 'Maria opten aelden grave'. Aan dit onderzoek had Ed Harenberg ook deel.

In het vijfhoofdige bestuur van de stichting zitten twee archeologen: voorzitter Michel Groothedde en vicevoorzitter Jeroen Bouwmeester. Ze hebben allebei nauw met Ed samengewerkt. Het bestuur beheert het fonds en beoordeelt de aanvragen. De stichting heeft een site geopend met daarop alle informatie. Op www.Harenbergfonds.nl staan het reglement, de voorwaarden en de manier van aanvragen.

De stichting ondersteunt het oudheidkundig onderzoek in Doesburg en omstreken. Het fonds kan ingezet worden voor het laten uitvoeren van bijvoorbeeld bouwhistorisch onderzoek, restauratie van voorwerpen uit archeologische opgravingen en het publiceren van historisch en archeologisch onderzoek. Particulieren, onderzoekers en vakmensen kunnen hiervoor vanaf heden een aanvraag indienen.

Het is niet de bedoeling dat het fonds zaken subsidieert die wettelijk al verplicht zijn. Het onderzoek of de restauratie moeten een additioneel karakter hebben. Het gaat bij een aanvraag om een bijdrage aan voorgenomen onderzoek of initiatief niet om enorme bedragen en altijd om een deel van de kosten. De stichting staat open voor financiële bijdragen om zo continuïteit te geven aan het werk van het fonds en de armslag te vergroten.



Stichting Doesburg’s Oudheidkundig Fonds (Harenberg Fonds). www.Harenbergfonds.nl.