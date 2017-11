Het Landschapsgesprek Brummen dit jaar over gezondheid

BRUMMEN - Op 14 november vindt weer het jaarlijkse Landschapsgesprek in de gemeente Brummen plaats, georganiseerd door het Landschapsnetwerk Brummen. Het thema is Gezond landschap-Gezonde bewoners.

Hoe kunnen we het landschap benutten om gezonder te worden? Het Landschapsnetwerk Brummen laat deelnemers verbaasd zijn over hoe ons landschap en het voedsel dat daarin wordt geproduceerd van invloed is op onze gezondheid. In tafelgesprekken wordt u uitgedaagd na te denken over hoe u daar als inwoner of bedrijf van zou kunnen profiteren. Locatie: Restaurant Reuvershoeve Zutphensestraat 199 Brummen, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Deelname is gratis, maar geeft u zich wel op bij Quirine Dekker qso@planet.nl onder vermelding van 'Landschapsgesprek 2017'. U krijgt dan het programma opgestuurd.