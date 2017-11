Lezing over Kerkhervorming 500 jaar na Luther

DIEREN - Vijf eeuwen geleden gingen rooms-katholieken en protestanten op dramatische wijze uit elkaar. De huidige herdenking en viering van deze Reformatie, terwijl katholieken en protestanten elkaar inmiddels hebben leren waarderen als zusters en broeders, maakt de vraag naar kerkhervorming opnieuw actueel. Op 8 november is daarover een lezing in de RK Emmauskerk in Dieren.

Om welke hervorming was het Luther te doen? Kan de katholieke kerk zich eigenlijk wel hervormen? En wat valt er in onze eigen kerk of kerken nog te hervormen? En wat kunnen protestanten en katholieken van elkaar leren?

De lezing in de Emmaüskerk wordt verzorgd door rooms-katholieke theoloog en journalist Hendro Munsterman. Munsterman (1972) doceert theologie en godsdienstwetenschappen aan verschillende opleidingen in Frankrijk (Lyon, Grenoble). Hij is tevens verbonden aan de Tilburg School for Catholic Theology. Hij is Vaticaancorrespondent voor het Nederlands Dagblad. Munsterman werd door het publiek gekozen tot katholiek van het jaar 2015 vanwege zijn gemotiveerde en niet-aflatende inzet om rooms-katholiek nieuws te verspreiden via sociale media. Voor de Raad van Kerken in Nederland gaf hij in januari 2017 eveneens een lezing over de Reformatie verzorgd in het kader van 500 jaar Luther.

Deze voor iedereen toegankelijke lezing op 8 november begint om 20.00 uur in de Emmaüskerk aan de Rode Kruislaan 2 te Dieren. Voor deelname, inclusief koffie of thee, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,-. De lezing wordt georganiseerd door de Locatieraad van de Emmaüskerk. Aanmelding vóór 4 november is gewenst, bij voorkeur aan per e-mail bij Marijke Fernhout: m.c.g.fernhout@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen dat aan de lezing zal deelnemen.