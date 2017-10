Wijktheater Velp Zuidoost zoekt verhalen en spelers

VELP - In april 2018 wordt Velp Zuidoost voor even een toneeldecor. Het park, een winkel, een woonkamer: op verschillende plekken spelen bewoners toneelscènes over het leven in Velp. De scènes zijn gebaseerd op verhalen uit de wijk. Het Wijktheater zoekt bewoners van Velp die mee willen spelen of hun verhaal willen vertellen.

Wijktheater is theater in de wijk, met verhalen over de wijk, gespeeld door bewoners uit de wijk. Drie theatermakers verzamelen verhalen en toveren deze om tot ontroerende, grappige en spannende toneelscènes. In 2016 was er een succesvol wijktheater project in Stenfert en in 2017 een zelfde project in Rheden. Dit keer is Velp Zuidoost aan de beurt. Iedereen kan meedoen, jong en oud, wel of geen toneelervaring. Het wijktheaterproject is een initiatief van Cultuurbedrijf RIQQ, ondersteund door het Innovatiefonds van de gemeente Rheden.

Kirsten Robben, info@cultuurbedrijfriqq.nl

Tel. 06 - 44613071