Tokkelen in de regen

LOENEN – De aanhoudende regen was zaterdag een spelbreker van formaat tijdens de open dag van Scouting Valeouwe in Loenen. Toch kwamen er nog redelijk wat ouders en kinderen kijken en meedoen.

In en om het clubhuis in het Lonapark waren bestuur en vrijwilligers druk in de weer geweest om de bezoekers een attractief programma met sport, spel en vermaak te bieden. De jeugd kon kennismaken met Scouting door de kabelbaan en andere klimattracties die tussen de bomen in het LOnapark gespannen waren. Stoer houthakken hoort ook bij padvinders. Dit kon zaterdag ook beoefend worden. En tussen de buien door werd nog getracht om wat te bakken op open vuur. Binnen, in het clubgebouw, konden de ouders en kinderen alle informatie krijgen over ‘de padvinderij’. In vele leeftijden (4- 14 jaar) kan men terecht bij Scouting Loenen, dat zoals gezegd kan beschikken over een fraai clubhuis op een mooie plek in het bos, tussen ijsbaan en het voetbalcomplex van Loenermark. - foto: Han Uenk