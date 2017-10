Nieuwe naam voor de Doesburgse Gestichten

DOESBURG - De Doesburgse Gestichten van Weldadigheid, hebben sinds 1 oktober een nieuwe naam. De naamsverandering naar Gestichten Doesburg is een van de eerste stappen in een proces naar meer transparantie en modernisering. Behalve de naam en het logo veranderen ook het adres en de contactgegevens.

Andere wijzigingen, en informatie daarover, volgen in 2018.

Het nieuwe bezoek- en postadres wordt Gasthuisstraat 21a, 6981 CP in Doesburg. Het nieuwe telefoonnummer is 0313 – 849690. Op internet is Gestichten Doesburg voortaan te vinden op www.gestichtendoesburg.nl. Het daarbij passende nieuwe emailadres is info@gestichtendoesburg.nl.