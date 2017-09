Onderzoek naar samenwerking Brummense voetbalclubs

BRUMMEN – Voetbalvereniging Oeken en Sportclub Brummen gaan onderzoeken hoe samenwerking tussen beide clubs kan worden geïntensiveerd. Een speciaal samengestelde adviescommissie gaat hiermee aan de slag en hoopt volgend jaar handzame adviezen uit te kunnen brengen over een structurele samenwerking.

Voetbalvereniging Oeken en Sportclub zijn twee jaar geleden in een succesvol samenwerkingstraject gestapt. Begonnen werd bij het meiden- en damesvoetbal. Het vrouwenvoetbal werd losgekoppeld van beide verenigingen en kreeg een eigen bestaan. Vanaf maart dit jaar zijn beide clubs een samenwerking aangegaan voor de hele jeugdafdeling. Met ingang van dit seizoen vallen alle jeugdteams, ook voor jongens, onder de samenwerking. De samenwerking tussen vv Oeken en Sportclub Brummen loopt al vanaf het begin succesvol en soepel en heeft inmiddels een aantal mooie resultaten heeft opgeleverd, zowel op als buiten het veld.

Beide besturen hebben nu de wens uitgesproken om in beeld te brengen hoe verdere intensivering van de samenwerking vorm gegeven zou kunnen worden. Om dit te onderzoeken, is een adviescommissie samengesteld, die zich ten doel heeft gesteld handzame adviezen over dit onderwerp uit te kunnen brengen aan de besturen van beide clubs. Een structurele samenwerking is het uiteindelijke doel.

De opdracht van de adviescommissie is het voorbereiden en uitvoeren van dit onderzoek naar structurele samenwerking. In een startnotitie zijn de randvoorwaarden geschetst, waarbinnen de verdere ontwikkeling van de samenwerking wordt beschreven.

De commissie start in augustus 2017 en het eindrapport wordt verwacht in juni 2018. De commissie bestaat uit Edwin Oosterveen en Ronald Pikaar van vv Oeken en Robert Middendorp en Wilfred Blom van Sportclub Brummen.

Leden en ouders van jeugdleden die bruikbare suggesties hebben voor de adviesgroep kunnen deze delen via samenwerking@sjo-oeken-brummen.nl.