Geslaagd jeugdkamp

EERBEEK – De jeugd van Volleybalvereniging Spiker uit Eerbeek heeft genoten van een heerlijk kamp op het terrein van Rhienderoord Zwem- en Sportplezier. De weergoden waren de jongens en meiden goed gezind en het sportcomplex was een goede uitvalsbasis voor een paar fijne sportieve dagen. Er stonden verschillende activiteiten op het programma, zoals een dropping, beachvolleybal, blindvolleybal, skippyvolleybal en een megaballenrace. In de avond mocht de groep in het zwembad meedoen aan verschillende waterspelen. Een mooi begin van het nieuwe sportieve seizoen.