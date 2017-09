Bikkel voor Els en Amber

EERBEEK – Begin dit jaar kwam burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen naar kinderboerderij de Kiboe in Eerbeek om hier jeugdonderscheidingen uit te delen aan alle jonge vrijwilligers. Omdat een aantal van hen toen niet aanwezig was, ging Van Hedel dit weekend nog een keertje langs om hen alsnog Brummense Bikkels uit te reiken. Els en Amber zijn door de burgemeester bedankt voor hun inzet op de kinderboerderij. Els heeft zelfs al een jaar of acht meegewerkt. Met het kinderlintje zet de gemeente Brummen kinderen en jongeren in het zonnetje die zich inzetten voor de maatschappij. De jongens en meiden die de handen uit de mouwen steken op de Kiboe, verdienen het lintje omdat zij al langere tijd, in weer en wind, met veel liefde alle dieren verzorgen.