Cultuurfonds Gelderland verdeelt weer leuke bedragen

REGIO - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft aan 98 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van 314.368 euro toegekend.

Het Koor Doesburg heeft een bedrag van 309 euro ontvangen voor de aanschaf van instrumenten. De Stichting Monumentaal Walcker-orgel uit Doesburg heeft 2500 euro ontvangen voor een educatief orgelproject. Het Badhuis in Doesburg kreeg 750 euro voor het Coulissen Fonds manifestatie tien jaar Dichter bij de IJssel.

De stichting Rhedelijk cultureel uit Rheden ontving 5000 euro voor de aankoop van apparatuur en de stichting Rhedense schaapskudde kreeg een bedrag van 2000 euro voor de aankoop van een transporter. De Stichting Dichter in Beeld in Rozendaal ontving 2100 euro en muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo 65000 euro voor de aankoop van instrumenten en kleding.