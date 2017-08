Eerste lustrum voor BTCB Brummen

BRUMMEN - Van zondag 3 tot en met 10 september vindt de vijfde editie van het Beckson Culinair Open Tennistoernooi op de Hazenberg in Brummen plaats. Dit Brummense dubbel grandslam is er voor de categorieën vier tot en met acht. Inschrijven is mogelijk tot 20 augustus.

Het toernooi dankt haar naam aan de ook aanwezige culinair specialisten uit de regio. Zij laten deelnemers en aanwezige toeschouwers graag kennis maken met culinaire specialiteiten. Iedere dag heeft een culinair specialist het podium. Ook niet-tennissers zijn van harte welkom om kennis te maken en te proeven. Het toernooi maakt dit jaar ook deel uit van de landelijke actie Playing4life, in het kader van onderzoek ter bestrijding van kanker.