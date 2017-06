Protest tegen slopen veldwachtershuisje

LOENEN – Het slopersbedrijf Schimmel heeft het perceel al afgezet met hekken. Aan de Hoofdweg tegenover De Brink wordt druk gesloopt met het voormalige installatiebedrijf De Ruijter. Een naastgelegen pand gaat ook tegen de vlakte. Het voormalige veldwachtershuis (ook wel Huisje van Van Deelen genoemd) wordt ook gesloopt.



Veel Loenense bewoners gaat het echt aan het hart dat hun 130 jaar oude veldwachtershuisje gesloopt gaat worden. Het blijkt dat er in Nederland bijna geen van deze, toen door de gemeentes (eind 1800) gebouwde huisjes, meer bestaan. Wel worden de sluiswachtershuisjes zorgvuldig bewaard.

Jan Janssen voorzitter van de Stichting Historie is boos: ”Helaas moeten we nu toezien dat de slopershamer het wint en daarmee Loenen een stukje historie armer maakt. Naast de belangrijke cultuurhistorische waarde en de prachtige oude Loenense verhalen en functie in het dorp, de Kerk, de Kroeg en het Cachot, blijkt het dat het de Stichting Historie Loenen niet gelukt is om hiervoor begrip te kweken, ondanks vele pogingen bij de desbetreffende instanties. Erg jammer!”

Het protestbord ‘Helaas geen begrip voor Loenens erfgoed’, hartekreet van de Stichting Historie Loenen - foto: Jan Janssen